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Привласнення коштів на закупівлі для ЗСУ — поліція викрила схему

29 квітня 2025 13:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Привласнення коштів на 90 млн грн — поліція викрила схему
Вручення підозр. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Правоохоронці викрили злочинну організацію на розтраті понад 90 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлях для ЗСУ. Учасникам вручили підозри, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 29 квітня.

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У поліції розповіли, що до складу організації входило восьмеро осіб, які є керівниками та службовими особами квартирно-експлуатаційних управлінь та відділів з кількох областей, а також підприємці. 

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Вручення підозр. Фото: Нацполіція
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Вручення підозри. Фото: Нацполіція
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Вручення підозр. Фото: Нацполіція

Вони витратили на придбання нерухомості та раритетні авто частину коштів, які отримали у злочинний спосіб під час закупівлі дров для потреб ЗСУ — понад один мільйон доларів. 

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Дрова для ЗСУ. Фото: Нацполіція
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Вручення підозри. Фото: Нацполіція
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Вручення підозр. Фото: Нацполіція

Правоохоронці наклали арешти на активи підозрюваних вартістю понад 36 мільйонів  гривень, аби забезпечити відшкодування завданих збитків. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення за скоєне.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, на Буковині викрили посадовця, який продавав фальшиві довідки про непридатність до мобілізації.

Також нещодавно викрили колишню народну депутатку, яка організувала бізнес на встановленні груп інвалідності.

ЗСУ корупція закупівлі бюджет дрова Нацполіція
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