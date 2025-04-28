У Чернівецькій області голова ВЛК продавав фальшиві медичні документи для ухилення від служби, — ДБР

Слідчі у кабінеті. Фото: ДБР

У Чернівецькій області голова військово-лікарської комісії (ВЛК) продавав фальшиві медичні документи для ухилення від військової служби. Він працював зі спільником.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у понеділок, 28 квітня.

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Деталі справи

Слідчі встановили, що корупційна схема діяла щонайменше з лютого 2025 року. Голова обласної військово-лікарських комісій за хабарі організовував виготовлення фальшивих медичних висновків для військовозобов’язаних.

"Вартість "послуги" становила від 5 до 10 тисяч доларів, залежно від наявності реальних підстав для звільнення", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби.

"Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР", — зазначили у ДБР.

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

У Держбюро додали, що під час обшуку вилучено медичну документацію військовозобов’язаних від Чернівецького ОМТЦК та СП

"Посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру.Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", — підсумували правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови.

Також ми повідомляли, що прикордонники щоденно затримують кілька десятків осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон.