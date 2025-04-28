В Черновицкой области глава ВВК продавал фальшивые медицинские документы для уклонения от службы, - ГБР

На Буковине глава ВВК подделывал справки уклонистам — детали
В Черновицкой области председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) продавал фальшивые медицинские документы для уклонения от военной службы. Он работал с сообщником.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в понедельник, 28 апреля.
Детали дела
Следователи установили, что коррупционная схема действовала как минимум с февраля 2025 года. Председатель областной военно-врачебной комиссии за взятки организовывал изготовление фальшивых медицинских заключений для военнообязанных.
"Стоимость "услуги" составляла от 5 до 10 тысяч долларов, в зависимости от наличия реальных оснований для освобождения", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали посредника чиновника во время передачи второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе.
"Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а впоследствии обратился в ГБР", — отметили в ГБР.
В Госбюро добавили, что во время обыска изъята медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП.
"Чиновнику и его сообщнику сообщено о подозрении, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — подытожили правоохранители.
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