В Черновицкой области глава ВВК продавал фальшивые медицинские документы для уклонения от службы, - ГБР

Следователи в кабинете. Фото: ГБР

В Черновицкой области председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) продавал фальшивые медицинские документы для уклонения от военной службы. Он работал с сообщником.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в понедельник, 28 апреля.

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Следователи установили, что коррупционная схема действовала как минимум с февраля 2025 года. Председатель областной военно-врачебной комиссии за взятки организовывал изготовление фальшивых медицинских заключений для военнообязанных.

"Стоимость "услуги" составляла от 5 до 10 тысяч долларов, в зависимости от наличия реальных оснований для освобождения", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: ГБР

Правоохранители задержали посредника чиновника во время передачи второй части денег и готового пакета документов, подтверждающих непригодность к службе.

"Заявитель самостоятельно обратился в ВВК для обновления медицинских данных после болезни. Вместо временной отсрочки ему предложили "правильный" диагноз за деньги. Мужчина согласился на словах, а впоследствии обратился в ГБР", — отметили в ГБР.

Задержание подозреваемого, фото: ГБР

В Госбюро добавили, что во время обыска изъята медицинская документация военнообязанных от Черновицкого ОМТЦК и СП.

"Чиновнику и его сообщнику сообщено о подозрении, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — подытожили правоохранители.

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