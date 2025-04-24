Виїзд за кордон для чоловіків — у ДПСУ кажуть про зниження кількості спроб незаконного перетину кордону

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонники щоденно затримують кілька десятків осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Проте загальна кількість таких порушень поступово зменшується.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 24 квітня.

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За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону фіксуються, але їх меншає.

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону ми фіксуємо щодня. Однак, якщо проаналізувати статистику, то з липня минулого року спостерігається стійка тенденція до зниження кількості таких порушень", — сказав прикордонник.

Представник ДПСУ наголосив, що ті, кого затримують, у більшості випадків зверталися до злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли їм сприяння незаконному перетину кордону.

"Наше завдання — у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявляти і припиняти діяльність таких схем", — наголосив речник.

Нагадаємо, на Волині судили громадянина Польщі за допомогу чоловікам незаконно перетнути кордон України.

Також ми писали, що на кордоні у Чернівецькій області в цистерні з олією виявили чоловіка, підвішеного на страхувальних ременях.