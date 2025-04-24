Виїзд за кордон для чоловіків — у ДПСУ кажуть про зниження кількості спроб незаконного перетину кордону

У ДПСУ розкрили, скільки порушників кордону затримують щодня
Прикордонники щоденно затримують кілька десятків осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Проте загальна кількість таких порушень поступово зменшується.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 24 квітня.
Порушення на кордоні
За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону фіксуються, але їх меншає.
"На жаль, спроби незаконного перетину кордону ми фіксуємо щодня. Однак, якщо проаналізувати статистику, то з липня минулого року спостерігається стійка тенденція до зниження кількості таких порушень", — сказав прикордонник.
Представник ДПСУ наголосив, що ті, кого затримують, у більшості випадків зверталися до злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли їм сприяння незаконному перетину кордону.
"Наше завдання — у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявляти і припиняти діяльність таких схем", — наголосив речник.
Нагадаємо, на Волині судили громадянина Польщі за допомогу чоловікам незаконно перетнути кордон України.
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