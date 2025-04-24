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В ГПСУ сказали, сколько нарушителей границы задерживают ежедневно

24 апреля 2025 12:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Выезд за границу для мужчин - в ГПСУ говорят о снижении количества попыток незаконного пересечения границы
Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Пограничники ежедневно задерживают несколько десятков человек, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Однако общее количество таких нарушений постепенно уменьшается.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 24 апреля.

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Нарушения на границе

По словам Демченко, попытки незаконного пересечения границы фиксируются, но их становится меньше

"К сожалению, попытки незаконного пересечения границы мы фиксируем ежедневно. Однако, если проанализировать статистику, то с июля прошлого года наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества таких нарушений", — сказал пограничник.

Представитель ГПСУ отметил, что те, кого задерживают, в большинстве случаев обращались к преступным организованным группам, которые за деньги обещали им содействие в незаконном пересечении границы.

"Наша задача — во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлять и пресекать деятельность таких схем", — подчеркнул спикер.

Напомним, на Волыни судили гражданина Польши за помощь мужчинам незаконно пересечь границу Украины.

Также мы писали, что на границе в Черновицкой области в цистерне с маслом обнаружили мужчину, подвешенного на страховочных ремнях.

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