Выезд за границу для мужчин - в ГПСУ говорят о снижении количества попыток незаконного пересечения границы

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничники ежедневно задерживают несколько десятков человек, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Однако общее количество таких нарушений постепенно уменьшается.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 24 апреля.

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Нарушения на границе

По словам Демченко, попытки незаконного пересечения границы фиксируются, но их становится меньше

"К сожалению, попытки незаконного пересечения границы мы фиксируем ежедневно. Однако, если проанализировать статистику, то с июля прошлого года наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества таких нарушений", — сказал пограничник.

Представитель ГПСУ отметил, что те, кого задерживают, в большинстве случаев обращались к преступным организованным группам, которые за деньги обещали им содействие в незаконном пересечении границы.

"Наша задача — во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлять и пресекать деятельность таких схем", — подчеркнул спикер.

Напомним, на Волыни судили гражданина Польши за помощь мужчинам незаконно пересечь границу Украины.

Также мы писали, что на границе в Черновицкой области в цистерне с маслом обнаружили мужчину, подвешенного на страховочных ремнях.