Далекобійник з Польщі за 2000 доларів хотів вивезти ухилянта за межі України

Засуджений на Волині польський далекобійник. Фото: ДПСУ

На Волині Любомльський райсуд присудив серйозне покарання 43-річному громадянину Польщі за допомогу ухилянтам незаконно перетнути кордон України. Оскільки цього далекобійника затримують за подібне не вперше, то цього разу суд виніс суворий вирок.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Деталі справи

Черговий раз цього водія затримали в пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Волинського загону. У нього в кабіні, у спальному відсіку, знайшли 53-річного жителя міста Володимир. Ухилянт спробував незаконно потрапити за кордон, заплативши польському "перевізнику" 2000 доларів США.

Ухилянт, якого знайшли в кабіні польського водія. Фото: ДПСУ

У ході досудового розслідування також з’ясувалося, що поляк торік вже притягувався до кримінальної відповідальності за те саме у Львівській області. Тоді йому призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 204 000 грн.

Вирок суду

Цього разу для іноземця історія закінчилася реальним терміном ув’язнення — п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові жінка запропонувала чоловіку зробити "білий квиток", щоб він міг виїхати з України — за це її судили.

Водночас у Полтавській області чоловік ухилився від військового призову через те, що був обурений поведінкою представників ТЦК та СП.