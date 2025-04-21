Дальнобойщик из Польши за 2000 долларов хотел вывезти уклониста за пределы Украины

Осужденный на Волыни польский дальнобойщик. Фото: ГПСУ

На Волыни Любомльский райсуд присудил серьезное наказание 43-летнему гражданину Польши за помощь уклонистам незаконно пересечь границу Украины. Поскольку этого дальнобойщика задерживают за подобное не впервые, то на этот раз суд вынес суровый приговор.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Детали дела

Очередной раз этого водителя задержали в пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда. У него в кабине, в спальном отсеке, нашли 53-летнего жителя города Владимир. Уклонист попытался незаконно попасть за границу, заплатив польскому "перевозчику" 2000 долларов США.

Уклонист, которого нашли в кабине польского водителя. Фото: ГПСУ

В ходе досудебного расследования также выяснилось, что поляк в прошлом году уже привлекался к уголовной ответственности за то же самое во Львовской области. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в сумме 204 000 грн.

Приговор суда

На этот раз для иностранца история закончилась реальным сроком заключения - пять лет лишения свободы.

Напомним, что во Львове женщина предложила мужчине сделать "белый билет", чтобы он мог выехать из Украины - за это ее судили.

В то же время в Полтавской области мужчина уклонился от военного призыва из-за того, что был возмущен поведением представителей ТЦК и СП.