Суд покарав жінку, яка за хабар обіцяла ухилянту зробити білий квиток

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львові жінка запропонувала чоловіку зробити "білий квиток", щоб він міг покинути країну. За організацію незаконного переправлення особи через кордон — її судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні минулого року обвинувачена звернулася до чоловіка з пропозицією придбати за 18 тисяч доларів так званий "білий квиток", що дозволяє уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Мова йшла про виготовлення фальшивого медичного висновку з неіснуючим діагнозом, на підставі якого чоловіка мали б зняти з військового обліку.

Жінка пояснювала, що частину суми — 4 тисячі доларів — вона нібито збиралася передати третім особам, а решту тимчасово зберігатиме у себе до завершення всіх необхідних процедур.

За чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на строк від семи до девʼяти років з конфіскацією майна.

Рішення суду

У день підготовчого засідання, яке відбулося 11 квітня, обвинувачена пішла на співпрацю зі стороною обвинувачення — між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості. Жінка повністю визнала свою участь у злочині.

На рахунок Збройних Сил України вона перерахувала майже 73 тисячі гривень. Ця сума приблизно в десять разів менша за гривневий еквівалент 18 тисяч доларів, які вона намагалася отримати за сприяння у незаконному виїзді за кордон.

У результаті Залізничний районний суд Львова призначив покарання нижче за мінімальну межу, встановлену законом: п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, у Волинській області судили батька багатодітної сім'ї, оскільки він допомагав незаконно переправляти осіб через державний кордон. Зокрема, чоловік оформлював ухилянтів як водіїв або шукав їм жінок з інвалідністю для фіктивного шлюбу.

Також ми писали, що у Полтавській області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку. Однак він ухилився від мобілізації, за що був покараний.