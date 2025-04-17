Обвинувачений на Волині влаштовував ухилянтів водіями, а також підшукував їм жінок з інвалідністю для фіктивного шлюбу

Перевірка документів у водія на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Волинській області винесено вирок батькові багатодітної сім'ї, який був визнаний винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він допомагав ухилянтам, оформлюючи їх як водіїв або шукав їм жінок з інвалідністю для фіктивного шлюбу.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, обвинувачений протягом 2022-2024 років організував перетин кордону п'ятьма військовозобов'язаними громадянами під виглядом водіїв приватних фірм. При цьому, ці особи не були офіційно працевлаштовані на зазначених фірмах і виїхали з України в особистих інтересах без повернення.

Крім того, обвинувачений у січні 2024 року разом зі своїм знайомим, щодо якого триває розслідування, організував фіктивний шлюб військовозобов'язаного громадянина з жінкою-інвалідом II групи. Жінка погодилася на цей шлюб за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США з метою допомоги чоловікові призовного віку виїхати за кордон. За свої послуги обвинувачений отримав 12 тисяч доларів США.

Що вирішив суд

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Адвокат та прокурор уклали угоду щодо визнання вини чоловіком, тому суд призначив обвинуваченому 5 років пробаційного нагляду. Також чоловікові заборонений виїзд за межі України без дозволу відповідних органів.

Раніше повідомлялось, що на Одещині затримали таксиста з Вінничини, який намагався незаконно перевезти військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Водію загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про викриття каналу переправлення для ухилянтів. А також про білий квиток за 25 тис. доларів.