Обвиняемый на Волыни устраивал уклонистов водителями, а также подыскивал им женщин с инвалидностью для фиктивного брака

Проверка документов у водителя на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Волынской области вынесен приговор отцу многодетной семьи, который был признан виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Он помогал уклонистам, оформляя их как водителей или искал им женщин с инвалидностью для фиктивного брака.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснило следствие, обвиняемый в течение 2022-2024 годов организовал пересечение границы пятью военнообязанными гражданами под видом водителей частных фирм. При этом, эти лица не были официально трудоустроены на указанных фирмах и выехали из Украины в личных интересах без возврата.

Кроме того, обвиняемый в январе 2024 года вместе со своим знакомым, в отношении которого продолжается расследование, организовал фиктивный брак военнообязанного гражданина с женщиной-инвалидом II группы. Женщина согласилась на этот брак за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США с целью помощи мужчине призывного возраста выехать за границу. За свои услуги обвиняемый получил 12 тысяч долларов США.

Что решил суд

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Адвокат и прокурор заключили соглашение о признании вины мужчиной, поэтому суд назначил обвиняемому 5 лет пробационного надзора. Также мужчине запрещен выезд за пределы Украины без разрешения соответствующих органов.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали таксиста из Винницкой области, который пытался незаконно перевезти военнообязанных мужчин за границу. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о разоблачении канала переправки для уклонистов. А также о белом билете за 25 тыс. долларов.