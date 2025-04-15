Суд покарав чоловіка, який отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Полтавській області чоловік пройшов ВЛК та отримав бойову повістку, але ухилився від мобілізації. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець села Кринки Кременчуцького району був визнаний придатним до проходження військової служби за результатами військово-лікарської комісії, яку пройшов 10 грудня 2024 року.

Вже 12 грудня йому було вручено повістку для прибуття до визначеної військової частини. Однак, у зазначений час чоловік не з’явився, не попередивши про причини своєї неявки та не надавши жодних пояснень.

Під час судового засідання він пояснив, що ухилився від служби через страх її проходити. Також підсудний розкаявся у тому, що вчинив.

Рішення суду

Глобинський районний суд Полтавської області, дослідивши всі обставини справи, дійшов висновку про вину обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

У результаті суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, враховуючи його щире каяття та визнання провини, суд ухвалив рішення звільнити його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Вінницькій області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки. Він пояснив ситуацію тим, що мав відвезти зерно на елеватор.

Також ми повідомляли, що у Львівській області судили військового, який тричі скоїв СЗЧ. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої вчинки сімейними обставинами.