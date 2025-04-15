Суд наказал мужчину, который получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Полтавской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку, но уклонился от мобилизации. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель села Крынки Кременчугского района был признан годным к прохождению военной службы по результатам военно-врачебной комиссии, которую прошел 10 декабря 2024 года.

Уже 12 декабря ему была вручена повестка для прибытия в определенную воинскую часть. Однако, в указанное время мужчина не явился, не предупредив о причинах своей неявки и не предоставив никаких объяснений.

Во время судебного заседания он пояснил, что уклонился от службы из-за страха ее проходить. Также подсудимый раскаялся в том, что совершил.

Решение суда

Глобинский районный суд Полтавской области, исследовав все обстоятельства дела, пришел к выводу о вине обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, учитывая его искреннее раскаяние и признание вины, суд принял решение освободить его от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год.

Напомним, недавно мы писали, что в Винницкой области судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. Он объяснил ситуацию тем, что должен был отвезти зерно на элеватор.

Также мы сообщали, что во Львовской области судили военного, который трижды совершил СЗЧ. Мужчина признал свою вину, объяснив свои поступки семейными обстоятельствами.