Суд наказал женщину, которая за взятку обещала уклонисту сделать белый билет

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львове женщина предложила мужчине сделать "белый билет", чтобы он мог покинуть страну. За организацию незаконной переправки лица через границу — ее судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне прошлого года обвиняемая обратилась к мужчине с предложением приобрести за 18 тысяч долларов так называемый "белый билет", позволяющий избежать мобилизации и выехать за границу. Речь шла об изготовлении фальшивого медицинского заключения с несуществующим диагнозом, на основании которого мужчину должны были бы снять с воинского учета.

Женщина объясняла, что часть суммы — 4 тысячи долларов — она якобы собиралась передать третьим лицам, а остальные временно хранить у себя до завершения всех необходимых процедур.

По действующему законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Решение суда

В день подготовительного заседания, которое состоялось 11 апреля, обвиняемая пошла на сотрудничество со стороной обвинения — между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. Женщина полностью признала свое участие в преступлении.

На счет Вооруженных Сил Украины она перечислила почти 73 тысячи гривен. Эта сумма примерно в десять раз меньше гривневого эквивалента 18 тысяч долларов, которые она пыталась получить за содействие в незаконном выезде за границу.

В результате Железнодорожный районный суд Львова назначил наказание ниже минимального предела, установленного законом: пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год.

Напомним, в Волынской области судили отца многодетной семьи, поскольку он помогал незаконно переправлять лиц через государственную границу. В частности, мужчина оформлял уклонистов как водителей или искал им женщин с инвалидностью для фиктивного брака.

Также мы писали, что в Полтавской области мужчина прошел ВВК и получил боевую повестку. Однако он уклонился от мобилизации, за что был наказан.