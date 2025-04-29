Присвоение средств на 90 млн грн - полиция разоблачила схему

Вручение подозрений. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную организацию на растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках для ВСУ. Участникам вручили подозрения, им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 29 апреля.

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Растрата бюджетных средств

В полиции рассказали, что в состав организации входило восемь человек, которые являются руководителями и должностными лицами квартирно-эксплуатационных управлений и отделов из нескольких областей, а также предприниматели.

Вручение подозрений, фото: Нацполиция

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Вручение подозрений. Фото: Нацполиция

Они потратили на приобретение недвижимости и раритетные авто часть средств, которые получили преступным способом при закупке дров для нужд ВСУ — более одного миллиона долларов.

Дрова для ВСУ. Фото: Нацполиция

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Вручение подозрений. Фото: Нацполиция

Правоохранители наложили аресты на активы подозреваемых стоимостью более 36 миллионов гривен, чтобы обеспечить возмещение нанесенного ущерба. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет заключения за содеянное.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, на Буковине разоблачили чиновника, который продавал фальшивые справки о непригодности к мобилизации.

Также недавно разоблачили бывшего народного депутата, которая организовала бизнес на установлении групп инвалидности.