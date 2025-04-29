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Присвоение средств на закупки для ВСУ — полиция разоблачила схему

29 апреля 2025 13:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Присвоение средств на 90 млн грн - полиция разоблачила схему
Вручение подозрений. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Правоохранители разоблачили преступную организацию на растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках для ВСУ. Участникам вручили подозрения, им грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 29 апреля.

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Растрата бюджетных средств

В полиции рассказали, что в состав организации входило восемь человек, которые являются руководителями и должностными лицами квартирно-эксплуатационных управлений и отделов из нескольких областей, а также предприниматели.

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Вручение подозрения. Фото: Нацполиция
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Они потратили на приобретение недвижимости и раритетные авто часть средств, которые получили преступным способом при закупке дров для нужд ВСУ — более одного миллиона долларов.

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Правоохранители наложили аресты на активы подозреваемых стоимостью более 36 миллионов гривен, чтобы обеспечить возмещение нанесенного ущерба. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет заключения за содеянное.

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, на Буковине разоблачили чиновника, который продавал фальшивые справки о непригодности к мобилизации.

Также недавно разоблачили бывшего народного депутата, которая организовала бизнес на установлении групп инвалидности.

ВСУ коррупция закупки бюджет дрова Нацполиция
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