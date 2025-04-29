Присвоение средств на 90 млн грн - полиция разоблачила схему

Присвоение средств на закупки для ВСУ — полиция разоблачила схему
Правоохранители разоблачили преступную организацию на растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках для ВСУ. Участникам вручили подозрения, им грозит до 12 лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 29 апреля.
Растрата бюджетных средств
В полиции рассказали, что в состав организации входило восемь человек, которые являются руководителями и должностными лицами квартирно-эксплуатационных управлений и отделов из нескольких областей, а также предприниматели.
Они потратили на приобретение недвижимости и раритетные авто часть средств, которые получили преступным способом при закупке дров для нужд ВСУ — более одного миллиона долларов.
Правоохранители наложили аресты на активы подозреваемых стоимостью более 36 миллионов гривен, чтобы обеспечить возмещение нанесенного ущерба. Теперь подозреваемым грозит до 12 лет заключения за содеянное.
Напомним, на Буковине разоблачили чиновника, который продавал фальшивые справки о непригодности к мобилизации.
Также недавно разоблачили бывшего народного депутата, которая организовала бизнес на установлении групп инвалидности.
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