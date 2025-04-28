Продавала інвалідність шахтарям — у Києві викрили екснардепку

Затримання екснардепки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві викрили колишню народну депутатку, яка організувала бізнес на встановленні груп інвалідності шахтарям. Разом з нею діяли ще три спільники.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 28 квітня.

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У прокуратурі розповіли, що підозрювана обіймала посаду заступниці директора столичної медустанови. Разом зі своїми спільниками вона "налагодила" бізнес на встановленні груп інвалідності працівникам вугільної промисловості.

Гроші, які знайшли в екснардепки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В червні 2024 року під час останньої передачі грошей в сумі 32 тисячі доларів посередника та заступницю керівника закладу затримали. Так, правоохоронці встановили, що вже колишня заступниця директора столичної медустанови організувала схему отримання грошей від людей, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак не могли цього зробити через бюрократичні перепони. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів.

Затримання екснардепки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"До співпраці обвинувачена залучила колишнього головного лікаря медустанови, якою керувала, завідувачку консультативного — поліклінічного відділення, а також посередника з Львівщини, який підшуковував людей, які мають складнощі з отриманням інвалідності. Медичні документи пацієнтів з Львівщини відправлялись до Києва", — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, нещодавно на хабарі спіймали головного інспектора Депзему КМДА. Він вимагав від орендаря земельної ділянки гроші за продовження оренди.

Крім того, СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві. Фігуранти справи незаконно привласнили щонайменше 153 мільйони гривень.