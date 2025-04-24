Романа Насірова взяли під варту та збільшили розмір застави

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд України взяв під варту колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Крім того, йому збільшили розмір застави до 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у Telegram у четвер, 24 квітня.

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Насіров під вартою

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 75 млн гривень.

"Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік", — йдеться у повідомленні.

Насіров та його адвокати виступили проти задоволення клопотання, зазначаючи, що мотиви добровільної мобілізації є "державним обов'язком".

Суд також заслухав свідків, які підтвердили, що ініціативу щодо пошуку військової частини виявив сам Насіров, а також його переведення з бойової на небойову посаду. Це було підтверджено відповідним висновком ВЛК.

Водночас свідки зазначили, що Насіров не інформував їх про необхідність з'явитися до суду під час виконання служби.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, Насіров мобілізувався під час судового засідання над ним через корупцію. Однак згодом наказ скасували.

Водночас Насіров заявив, що не міг раніше приєднатися до лав ЗСУ "за певних обставин". Він наголосив, що не скоював злочинів та не осуджений.