Насіров мобілізувався до ЗСУ — наказ скасували після скандалу

Роман Насіров. Фото: РБК-Україна

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався в ЗСУ просто під час судового процесу над ним через хабарництво. Відповідний наказ скасували після того, як інформація про це викликала масу обурення в соцмережах.

Про скасування наказу про мобілізацію Насірова повідомили у пресслужбі ВСП ЗСУ у четвер, 10 квітня.

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Скасування мобілізації Насірова

Як зазначили у ВСП, Головнокомандувач ЗСУ дав розпорядження провести службове розслідування за фактом призову на військову службу Романа Насірова під час судового процесу. Насіров добровільно виявив бажання мобілізуватись, відтак його призвали за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 7 квітня 2025 року.

"Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", — зазначають у Військовій службі правопорядку.

Повідомлення ВСП. Фото: скриншот

У ВСП також додали, що військова частина А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗСУ. Зазначається, що її підрозділи беруть участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни.

"У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Роман Насіров не з'явився на засідання у Вищому антикорупційному суді. Адвокати колишнього посадовця заявили, що він проходить службу в ЗСУ як доброволець, відтак не може з'явитись.

Із СІЗО колишній керівник Державної фіскальної служби вийшов після сплати 55 мільйонів гривень застави. У слідчому ізоляторі Насіров пробув півтора року.