Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров приєднався до лав Збройних сил України під час етапу судових дебатів. Його обвинувачують у хабарництві.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine в Telegram.
Ексголова ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ
За інформацією Transparency International Ukraine, 9 квітня Роман Насіров не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді. Його адвокати пояснили відсутність тим, що він проходить службу в Збройних силах України як доброволець.
З цієї причини сторона захисту подала клопотання про зупинення провадження.
Обвинувачення наголосило, що Насіров має можливість брати участь у судових засіданнях у дистанційному форматі. Прокурори висловилися проти закриття справи.
Внаслідок чого суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання має відбутися 11 квітня.
Нагадаємо, що Роман Насіров вийшов із СІЗО після того, як за нього було сплачено заставу у розмірі 55 мільйонів гривень. Він провів у слідчому ізоляторі півтора року.
До цього стало відомо, що слідча суддя Задорожна тишком зменшила заставу Насірову. За її підрахунками він мав би сплатити на 416 млн гривень менше.
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