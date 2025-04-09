Ексголова ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ

Роман Насіров. Фото: Facebook Романа Насірова

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров приєднався до лав Збройних сил України під час етапу судових дебатів. Його обвинувачують у хабарництві.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine в Telegram.

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За інформацією Transparency International Ukraine, 9 квітня Роман Насіров не з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді. Його адвокати пояснили відсутність тим, що він проходить службу в Збройних силах України як доброволець.

З цієї причини сторона захисту подала клопотання про зупинення провадження.

Обвинувачення наголосило, що Насіров має можливість брати участь у судових засіданнях у дистанційному форматі. Прокурори висловилися проти закриття справи.

Внаслідок чого суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання має відбутися 11 квітня.

Пост Transparency International Ukraine. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Роман Насіров вийшов із СІЗО після того, як за нього було сплачено заставу у розмірі 55 мільйонів гривень. Він провів у слідчому ізоляторі півтора року.

До цього стало відомо, що слідча суддя Задорожна тишком зменшила заставу Насірову. За її підрахунками він мав би сплатити на 416 млн гривень менше.