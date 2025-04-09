Экс-глава ГФС Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых в ВСУ

Роман Насиров. Фото: Facebook Романа Насирова

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров присоединился к рядам Вооруженных сил Украины во время этапа судебных дебатов. Его обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram.

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По информации Transparency International Ukraine, 9 апреля Роман Насиров не явился на заседание в Высшем антикоррупционном суде. Его адвокаты объяснили отсутствие тем, что он проходит службу в Вооруженных силах Украины как доброволец.

По этой причине сторона защиты подала ходатайство о приостановлении производства.

Обвинение отметило, что Насиров имеет возможность участвовать в судебных заседаниях в дистанционном формате. Прокуроры высказались против закрытия дела.

В результате суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.

Пост Transparency International Ukraine. Фото: скриншот

Напомним, что Роман Насиров вышел из СИЗО после того, как за него был уплачен залог в размере 55 миллионов гривен. Он провел в следственном изоляторе полтора года.

До этого стало известно, что следственная судья Задорожная втихаря уменьшила залог Насирову. По ее подсчетам он должен был бы заплатить на 416 млн гривен меньше.