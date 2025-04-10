Насиров мобилизовался в ВСУ — приказ отменили после скандала

Роман Насиров. Фото: РБК-Україна

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ прямо во время судебного процесса над ним из-за взяточничества. Соответствующий приказ отменили после того, как информация об этом вызвала массу возмущения в соцсетях.

Об отмене приказа о мобилизации Насирова сообщили в пресс-службе ВСП ВСУ в четверг, 10 апреля.

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Отмена мобилизации Насирова

Как отметили в ВСП, Главнокомандующий ВСУ дал распоряжение провести служебное расследование по факту призыва на военную службу Романа Насирова во время судебного процесса. Насиров добровольно изъявил желание мобилизоваться, поэтому его призвали по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 7 апреля 2025 года.

"Предварительно установлено, что командир признал приказ противоправным и отменил его. Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы в правоохранительные органы для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины", — отмечают в Военной службе правопорядка.

Сообщение ВСП. Фото: скриншот

В ВСП также добавили, что воинская часть А0139 подчинена Главному командному центру ВСУ. Отмечается, что ее подразделения участвуют в боевых действиях на протяжении всех лет российско-украинской войны.

"В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко пресекаться", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роман Насиров не явился на заседание в Высшем антикоррупционном суде. Адвокаты бывшего чиновника заявили, что он проходит службу в ВСУ как доброволец, поэтому не может появиться.

Из СИЗО бывший руководитель Государственной фискальной службы вышел после уплаты 55 миллионов гривен залога. В следственном изоляторе Насиров пробыл полтора года.