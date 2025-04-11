Роман Насіров відреагував на скасування наказу про мобілізацію

Роман Насіров. Фото: УНІАН

Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров відреагував на скасування наказу про його мобілізацію. Він наголосив, що виявив бажання та готовність служити, а раніше не міг зробити це за певних обставин.

Про це Роман Насіров написав у Facebook у пʼятницю, 11 квітня.

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Реакція Насірова на скасування мобілізації

"Війна, на жаль, продовжується, я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців, які служать вже 3 роки. Раджу всім, хто не служив, зробити те саме", — зазначив Насіров.

За його словами, він пішов служити сапером за власним рішенням в звичайну військові частину, яка виконує завдання на фронті та в Києві.

Крім того, Насіров розповів, що є батьком трьох неповнолітніх дітей, має багато медичних проблем та перенесену онкологію.

"Та реально упродовж останнього часу у моїй свідомості відбулася переоцінка цінностей і я вирішив піти служити поки йде війна й бути корисним в ЗСУ: так би мовити, всі ми віримо в швидкий мир, але поки що війна", — зазначив він.

Насіров встиг прослужити три дні, поки не дізнався зі ЗМІ, що наказ про його мобілізацію скасовано.

"Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо — "не можна". А от по мені чомусь — можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", — вважає колишній очільник Державної фіскальної служби.

За його словами, стосовно "безпідставних звинувачень" — це нібито політично мотивовані справи. Він наголосив, що не скоював злочинів та не осуджений.

За словами Насірова, у справах не можуть сформулювати, у чому саме він винен.

Він вважає, що багатьом може не подобатися через те, що певний період часу відповідав за адміністрування податків в бюджет, однак деякі сприймають це неправильно.

Допис Насірова. Фото: скриншот

Допис Насірова. Фото: скриншот

Допис Насірова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Насіров приєднався до лав ЗСУ під час судового засідання над ним через корупцію. Однак згодом наказ скасували.

Крім того, ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді зобов'язання до 10 червня.