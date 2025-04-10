Роману Насірову суд продовжив запобіжний захід

Роман Насіров. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Роману Насірову у вигляді зобов'язання до 10 червня. Колишнього голову Державної фіскальної служби підозрюють в отриманні хабаря у 722 мільйони гривень.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 10 квітня.

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Запобіжний захід Насірову продовжили

Суд задовільнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу Роману Насірову. Відтак, він не повинен виїжджати за межі Київської області, має носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.

Романа Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка, а також у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

Нагадаємо, раніше адвокат Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження. Пояснили це тим, що колишній посадовець добровільно мобілізувався у ЗСУ.

Після того, як інформація про те, що колишній посадовець долучився до армії з'явилась в мережі, у ЗСУ скасували наказ про мобілізацію ексочільника Держфіскальної служби. За цим фактом розпочали розслідування.

Також ми повідомляли про те, що у травні 2024 року Роман Насіров вийшов з-під варти під заставу. Для цього він сплатив 55 мільйонів гривень.