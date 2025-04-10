Роману Насирову суд продлил меру пресечения

Роман Насиров. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Роману Насирову в виде обязательства до 10 июня. Бывшего главу Государственной фискальной службы подозревают в получении взятки в 722 миллиона гривен.

Об этом сообщает Суспільне в четверг, 10 апреля.

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Меру пресечения Насирову продлили

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Роману Насирову. Следовательно, он не должен выезжать за пределы Киевской области, должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Романа Насирова обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка, а также в деле с газовыми схемами экс-народного депутата Александра Онищенко.

Напомним, ранее адвокат Насирова подал ходатайство о приостановлении уголовного производства. Объяснили это тем, что бывший чиновник добровольно мобилизовался в ВСУ.

После того, как информация о том, что бывший чиновник присоединился к армии появилась в сети, в ВСУ отменили приказ о мобилизации экс-главы Госфискальной службы. По данному факту начали расследование.

Также мы сообщали о том, что в мае 2024 года Роман Насиров вышел из-под стражи под залог. Для этого он уплатил 55 миллионов гривен.