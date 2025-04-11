Роман Насиров отреагировал на отмену приказа о мобилизации

Роман Насиров. Фото: УНИАН

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров отреагировал на отмену приказа о его мобилизации. Он отметил, что изъявил желание и готовность служить, а раньше не мог сделать это в силу определенных обстоятельств.

Об этом Роман Насиров написал в Facebook в пятницу, 11 апреля.

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Реакция Насирова на отмену мобилизации

"Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Советую всем кто не служил сделать то же самое", — отметил Насиров.

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По его словам, он пошел служить сапером по собственному решению в обычную военную часть, которая выполняет задачи на фронте и в Киеве.

Кроме того, Насиров рассказал, что является отцом троих несовершеннолетних детей, имеет много медицинских проблем и перенесенную онкологию.

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"Но реально в последнее время в моем сознании произошла переоценка ценностей и я решил пойти служить пока идет война и быть полезным в ВСУ: так сказать, все мы верим в скорый мир, но пока война", — отметил он.

Насиров успел прослужить три дня, пока не узнал из СМИ, что приказ о его мобилизации отменен.

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"Не я первый это констатирую, что имеем дело со странным прецедентом: в стране есть тысячи мобилизованных граждан с тяжелыми проблемами, обстоятельствами и диагнозами, но приказы об их мобилизации не отменяют, потому что — "нельзя". А вот по мне почему-то — можно, и все потому, что этого кто-то почему-то хотел и на кого-то нажали", — считает бывший глава Государственной фискальной службы.

По его словам, относительно "безосновательных обвинений" — это якобы политически мотивированные дела. Он подчеркнул, что не совершал преступлений и не осужден.

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По словам Насирова, в делах не могут сформулировать, в чем именно он виноват.

Он считает, что многим может не нравиться из-за того, что определенный период времени отвечал за администрирование налогов в бюджет, однако некоторые воспринимают это неправильно.

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Пост Насирова. Фото: скриншот

Пост Насирова. Фото: скриншот

Пост Насирова. Фото: скриншот

Напомним, Насиров присоединился в ряды ВСУ во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.

Кроме того, ВАКС продлил ему меру пресечения в виде обязательства до 10 июня.

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