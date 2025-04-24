Романа Насирова взяли под стражу и увеличили размер залога

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Фото: Центр противодействия коррупции

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Кроме того, ему увеличили размер залога до 40 миллионов гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram в четверг, 24 апреля.

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Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 75 млн гривен.

"Это ходатайство стало следствием мобилизации Насирова. Рассмотрение данного ходатайства продолжалось в течение последних двух судебных заседаний, суд заслушивал доводы прокурора, которая отметила, что такое желание Насирова мобилизоваться только связано с истечением срока привлечения к уголовной ответственности, который истекает менее чем через год", — говорится в сообщении.

Насиров и его адвокаты выступили против удовлетворения ходатайства, отмечая, что мотивы добровольной мобилизации являются "государственным долгом".

Суд также заслушал свидетелей, которые подтвердили, что инициативу по поиску воинской части проявил сам Насиров, а также его перевод с боевой на небоевую должность. Это было подтверждено соответствующим заключением ВВК.

В то же время свидетели отметили, что Насиров не информировал их о необходимости явиться в суд во время исполнения службы.

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, Насиров мобилизовался во время судебного заседания над ним из-за коррупции. Однако впоследствии приказ отменили.

В то же время Насиров заявил, что не мог ранее присоединиться в ряды ВСУ "из-за определенных обстоятельств". Он отметил, что не совершал преступлений и не осужден.