Обвинувачені у справі яєць для ЗСУ по 17 грн зараз на волі

Депутатка Ірина Никорак. Фото: пресслужба Європейської Солідарності

На початку 2023 року спалахнув скандал щодо закупівель яєць для ЗСУ за ціною 17 гривень за штуку. Однак наразі обвинувачені у справі вийшли з-за ґрат.

Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак в ефірі Ранок.LIVE.

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Яйця по 17 грн для ЗСУ

"Обвинувачені у справі про продаж яєць для ЗСУ вийшли з-під варти, ніхто на цю новину навіть не звернув увагу", — сказала Никорак.

За її словами, це сталося буквально два місяці тому.

Деталі справи

У січні 2023 року журналісти оприлюднили інформацію, що Міноборони закуповувало продукти для військових за завищеними цінами. Зокрема, йшлося про яйця по 17 гривень за штуку, в той час ринкова ціна становила близько 7 гривень.

ДБР та СБУ викрили злочинну групу з п’яти осіб, до якої входили представники підприємств-постачальників та військові, відповідальні за забезпечення однієї з військових частин. Вони фальсифікували документи, вказуючи, що продукти були поставлені, але це було не так.

Учасникам схеми повідомили про підозри у розтраті майна, що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Після розголосу заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який був відповідальний за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Також було звільнено директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького, його згодом внесли до реєстру корупціонерів.

Нагадаємо, ДБР викрило проректора академії Держприкордонслужби на зловживанні службовим становищем.

А ексзаступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов вийшов під заставу 18 млн грн.

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