Проректора Нацакадемії викрили на зловживанні посадою

Затримання посадовця. Фото: ДПСУ

Проректора Національної академії Держприкордонслужби викрили на зловживанні службовим становищем та привласненні майна. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 9 травня.

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Як відомо, працівники ДПСУ та ТУ ДБР у Хмельницькому викрили, що посадовець, використовуючи службове становище та залучивши військовослужбовців й працівників Національної академії, розпочав будівництво приватного будинку.

За місцем проживання проректора, на місці будівництва приватного будинку, а також у службових приміщеннях провели обшуки. Там вилучили предмети й службову документацію, що має значення для досудового розслідування. Також під час обшуків виявили незаконно привласнені будівельні матеріали, обладнання, меблі з нанесеними на них інвентарними номерами майна Національної академії.

Затримання підозрюваного. Фото: ДПСУ

Затримання підозрюваного. Фото: ДПСУ

Внаслідок цього правоохоронці повідомили посадовцю про підозри:

у зловживанні військовою службовою особою владою чи службовим становищем;

у викраденні, привласненні, вимаганні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

На основі цього йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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