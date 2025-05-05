СБУ та Нацполіція викрили схему торгівлі "трофейною" зброєю

Затримання чоловіка. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох чоловіків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї в Україні. Вони нелегально вивозили "тривали бойові дії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Намагалися продати трофейну зброю

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету. Серед вилученої зброї російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та протитанкові міни.

Затримання учасника схеми. Фото: СБУ

Вилучена зброя. Фото: СБУ

Зокрема, на Запоріжжі та Львівщині співробітники СБУ викрили двох чоловіків, які збували "трофейні" автомати в західних областях. Спочатку вони розбирали зброю, а потім ховали в корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. Таким чином учасники схеми відправляли зброю замовникам поштою, а посилки декларували як "побутові товари".

Вилучені боєприпаси. Фото: СБУ

Захована зброя. Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами. Один вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший шукав "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

У Миколаївській області затримали чоловіка, який біля власного будинку у лісосмузі облаштував схрон із бойовими гранатами — їх пропонував знайомим із кримінальним минулим.

Вилучені докази. Фото: СБУ

Вилучені дрони. Фото: СБУ

Наразі правоохоронці повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами всім затриманим. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого коригувальника, який готував удари по Миколаєву.

А на Харківщині судили подружжя агентів російського ГРУ, які прикривалися "волонтерською діяльністю".