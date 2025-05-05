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В Україні викрили схему торгівлі "трофейною" зброєю — деталі

5 травня 2025 18:11
Євгенія Брюховецька - редактор
СБУ та Нацполіція викрили схему торгівлі "трофейною" зброєю
Затримання чоловіка. Фото: СБУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох чоловіків, які намагалися налагодити незаконний продаж зброї в Україні. Вони нелегально вивозили "тривали бойові дії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Намагалися продати трофейну зброю

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету. Серед вилученої зброї російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та протитанкові міни.

Затримання фігурантів на Львівщині та Запоріжжі: зброя в посилках
Затримання учасника схеми. Фото: СБУ
Гранатомети й міни: "трофейну" зброю продавали криміналітету
Вилучена зброя. Фото: СБУ

Зокрема, на Запоріжжі та Львівщині співробітники СБУ викрили двох чоловіків, які збували "трофейні" автомати в західних областях. Спочатку вони розбирали зброю, а потім ховали в корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. Таким чином учасники схеми відправляли зброю замовникам поштою, а посилки декларували як "побутові товари".

Нікопольські брати перевозили фронтову зброю до цивільних міст
Вилучені боєприпаси. Фото: СБУ
Спецоперація СБУ та Нацполіції: викрили торговців зброєю
Захована зброя. Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами. Один вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший шукав "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

У Миколаївській області затримали чоловіка, який біля власного будинку у лісосмузі облаштував схрон із бойовими гранатами — їх пропонував знайомим із кримінальним минулим. 

Схрон із гранатами посеред лісосмуги на Миколаївщині
Вилучені докази. Фото: СБУ
Замість побутових товарів — зброя: СБУ викрила схему
Вилучені дрони. Фото: СБУ

Наразі правоохоронці повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами всім затриманим. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого коригувальника, який готував удари по Миколаєву.

А на Харківщині судили подружжя агентів російського ГРУ, які прикривалися "волонтерською діяльністю". 

СБУ зброя торгівля боєприпаси війна в Україні Нацполіція
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