СБУ и Нацполиция разоблачили схему торговли "трофейным" оружием

Задержание мужчины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех мужчин, которые пытались наладить незаконную продажу оружия в Украине. Они нелегально вывозили "трофейное" вооружение из районов, где ранее шли боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 5 мая.

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Пытались продать трофейное оружие

Правоохранители задержали четырех человек, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету. Среди изъятого оружия — российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

Задержание участника схемы. Фото: СБУ

Изъятое оружие. Фото: СБУ

В частности, в Запорожье и Львовской области сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали "трофейные" автоматы в западных областях. Сначала они разбирали оружие, а затем прятали в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. Таким образом участники схемы отправляли оружие заказчикам по почте, а посылки декларировали как "бытовые товары".

Изъятые боеприпасы. Фото: СБУ

Спрятанное оружие. Фото: СБУ

На Днепропетровщине задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой искал "клиентов" среди местного криминалитета.

В Николаевской области задержали мужчину, который возле собственного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами — их предлагал знакомым с криминальным прошлым.

Изъятые доказательства. Фото: СБУ

Изъятые дроны. Фото: СБУ

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами всем задержанным. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до семи лет лишения свободы.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала вражеского корректировщика, который готовил удары по Николаеву.

А в Харьковской области судили супругов агентов российского ГРУ, которые прикрывались "волонтерской деятельностью".