Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине разоблачили схему торговли "трофейным" оружием — детали arrow

В Украине разоблачили схему торговли "трофейным" оружием — детали

5 мая 2025 18:11
Евгения Брюховецкая - редактор
СБУ и Нацполиция разоблачили схему торговли "трофейным" оружием
Задержание мужчины. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех мужчин, которые пытались наладить незаконную продажу оружия в Украине. Они нелегально вывозили "трофейное" вооружение из районов, где ранее шли боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 5 мая.

Реклама
Читайте также:

Пытались продать трофейное оружие

Правоохранители задержали четырех человек, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету. Среди изъятого оружия — российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.

Затримання фігурантів на Львівщині та Запоріжжі: зброя в посилках
Задержание участника схемы. Фото: СБУ
Гранатомети й міни: "трофейну" зброю продавали криміналітету
Изъятое оружие. Фото: СБУ

В частности, в Запорожье и Львовской области сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали "трофейные" автоматы в западных областях. Сначала они разбирали оружие, а затем прятали в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. Таким образом участники схемы отправляли оружие заказчикам по почте, а посылки декларировали как "бытовые товары".

Нікопольські брати перевозили фронтову зброю до цивільних міст
Изъятые боеприпасы. Фото: СБУ
Спецоперація СБУ та Нацполіції: викрили торговців зброєю
Спрятанное оружие. Фото: СБУ

На Днепропетровщине задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой искал "клиентов" среди местного криминалитета.

В Николаевской области задержали мужчину, который возле собственного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами — их предлагал знакомым с криминальным прошлым.

Схрон із гранатами посеред лісосмуги на Миколаївщині
Изъятые доказательства. Фото: СБУ
Замість побутових товарів — зброя: СБУ викрила схему
Изъятые дроны. Фото: СБУ

Сейчас правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами всем задержанным. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до семи лет лишения свободы.

null
Скриншот поста СБУ
null
Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала вражеского корректировщика, который готовил удары по Николаеву.

А в Харьковской области судили супругов агентов российского ГРУ, которые прикрывались "волонтерской деятельностью".

СБУ оружие торговля боеприпасы война в Украине Нацполиция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама