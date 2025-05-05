СБУ и Нацполиция разоблачили схему торговли "трофейным" оружием

В Украине разоблачили схему торговли "трофейным" оружием — детали
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех мужчин, которые пытались наладить незаконную продажу оружия в Украине. Они нелегально вывозили "трофейное" вооружение из районов, где ранее шли боевые действия.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 5 мая.
Пытались продать трофейное оружие
Правоохранители задержали четырех человек, которые нелегально вывозили вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать криминалитету. Среди изъятого оружия — российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины.
В частности, в Запорожье и Львовской области сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые сбывали "трофейные" автоматы в западных областях. Сначала они разбирали оружие, а затем прятали в корпуса холодильников и в полости металлических дверей. Таким образом участники схемы отправляли оружие заказчикам по почте, а посылки декларировали как "бытовые товары".
На Днепропетровщине задержаны два брата из Никополя, которые торговали противотанковыми гранатометами. Один вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой искал "клиентов" среди местного криминалитета.
В Николаевской области задержали мужчину, который возле собственного дома в лесополосе обустроил схрон с боевыми гранатами — их предлагал знакомым с криминальным прошлым.
Сейчас правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами всем задержанным. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, СБУ задержала вражеского корректировщика, который готовил удары по Николаеву.
А в Харьковской области судили супругов агентов российского ГРУ, которые прикрывались "волонтерской деятельностью".
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