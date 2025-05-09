Проректора Нацакадемии разоблачили в злоупотреблении должностью

Задержание чиновника. Фото: ГПСУ

Проректора Национальной академии Госпогранслужбы разоблачили в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества. Сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 9 мая.

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Как известно, работники ГПСУ и ТУ ГБР в Хмельницком разоблачили, что чиновник, используя служебное положение и привлекая военнослужащих и работников Национальной академии, начал строительство частного дома.

По месту жительства проректора, на месте строительства частного дома, а также в служебных помещениях провели обыски. Там изъяли предметы и служебную документацию, имеющую значение для досудебного расследования. Также во время обысков обнаружили незаконно присвоенные строительные материалы, оборудование, мебель с нанесенными на них инвентарными номерами имущества Национальной академии.

Задержание подозреваемого. Фото: ГПСУ

Задержание подозреваемого. Фото: ГПСУ

В результате, правоохранители сообщили должностному лицу о подозрениях:

в злоупотреблении военным должностным лицом властью или служебным положением;

в похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.

На основе этого ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Буковине председатель ВВК подделывал справки для уклонистов. Чиновнику вместе с сообщником грозит тюрьма.

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