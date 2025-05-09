Проректора Нацакадемии разоблачили в злоупотреблении должностью

Присвоил имущество — ГБР разоблачило проректора Нацакадемии ГПСУ
Проректора Национальной академии Госпогранслужбы разоблачили в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества. Сейчас он находится под стражей.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 9 мая.
Какие схемы организовал проректор
Как известно, работники ГПСУ и ТУ ГБР в Хмельницком разоблачили, что чиновник, используя служебное положение и привлекая военнослужащих и работников Национальной академии, начал строительство частного дома.
По месту жительства проректора, на месте строительства частного дома, а также в служебных помещениях провели обыски. Там изъяли предметы и служебную документацию, имеющую значение для досудебного расследования. Также во время обысков обнаружили незаконно присвоенные строительные материалы, оборудование, мебель с нанесенными на них инвентарными номерами имущества Национальной академии.
В результате, правоохранители сообщили должностному лицу о подозрениях:
- в злоупотреблении военным должностным лицом властью или служебным положением;
- в похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением.
На основе этого ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на Буковине председатель ВВК подделывал справки для уклонистов. Чиновнику вместе с сообщником грозит тюрьма.
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