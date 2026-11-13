Колишній народний депутат Костянтин Жеваго. Фото: росЗМІ

У Парижі заарештували особняк українського бізнесмена Костянтина Жеваго, вартість якого оцінюють у 40 млн доларів. Арешт відбувся 9 листопада на запит Офісу Генерального прокурора України в межах кримінального провадження щодо розтрати більше 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Новини.LIVE.

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Чому у Франції арештували нерухомість Жеваго

Запит про міжнародну правову допомогу українська сторона направила французьким компетентним органам 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна надійшло 10 листопада.

Захід здійснили в межах кримінального провадження, досудове розслідування в якому проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

У чому підозрюють Костянтина Жеваго

За даними слідства, бізнесмен контролював понад 90% статутного капіталу АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Правоохоронці вважають, що він за попередньою змовою з іншими представниками керівництва банку організував схему розтрати 113 млн доларів.

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Як стверджує слідство, надалі ці кошти легалізували через офшорні структури та інші компанії, підконтрольні Жеваго.

В Офісі Генерального прокурора подякували французьким колегам за співпрацю та допомогу в арешті майна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Офіс Генерального прокурора розпочав службове розслідування щодо можливої причетності працівників прокуратури до незаконних схем із вилученим майном. Перевірку призначили після оприлюднення нових фактів у межах операції "Карфаген".

Також Новини.LIVE писали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка під час офіційного стаціонарного лікування брала участь у зйомках шоу "МастерШеф". За даними слідства, вона продовжувала отримувати грошове забезпечення, хоча фактично перебувала поза лікарнею. Збитки державі оцінили майже у 250 тисяч гривень.