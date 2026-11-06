Військова, яка брала участь у "МастерШефі". Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка під час офіційного стаціонарного лікування брала участь у зйомках кулінарного шоу "МастерШеф". За даними слідства, з квітня до серпня 2025 року військова фактично перебувала поза лікарнею, але продовжувала отримувати грошове забезпечення. Державі, за оцінкою правоохоронців, завдали збитків майже на 250 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Новини.LIVE.

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Як військова знімалася в "МастерШефі" під час лікування

За матеріалами слідства, із квітня до серпня 2025 року старша лейтенантка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак більшу частину цього часу вона нібито проводила поза лікарнею.

Зокрема, жінка їздила до Києва, Харкова та Одеської області, займалася власними справами й брала участь у зйомках кулінарного проєкту "МастерШеф".

Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, тому їй продовжували нараховувати грошове забезпечення. За оцінкою слідства, унаслідок цього державі завдали збитків майже на 250 тисяч гривень.

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Військовослужбовиці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Наразі досудове розслідування триває. Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, правоохоронці з'ясовують, чи могли посадовці військово-медичного закладу сприяти оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні.

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