Военнослужащая, участвовавшая в шоу "МастерШеф". Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения старшему лейтенанту ВСУ, которая во время официального стационарного лечения участвовала в съемках кулинарного шоу "МастерШеф". По данным следствия, с апреля по август 2025 года военнослужащая фактически находилась вне больницы, но продолжала получать денежное довольствие. Государству, по оценке правоохранителей, был нанесен ущерб почти на 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Как военнослужащая снималась в "МастерШефе" во время лечения

Согласно материалам следствия, с апреля по август 2025 года старший лейтенант официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако большую часть этого времени она якобы проводила вне больницы.

В частности, женщина ездила в Киев, Харьков и Одесскую область, занималась личными делами и участвовала в съемках кулинарного проекта "МастерШеф".

В то же время командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, поэтому ей продолжали начислять денежное довольствие. По оценке следствия, в результате этого государству был нанесен ущерб почти на 250 тысяч гривен.

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Военнослужащей сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 409 — уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 190 — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР также проверяют возможную причастность к махинации других лиц. В частности , правоохранители выясняют, могли ли должностные лица военно-медицинского учреждения содействовать оформлению документов о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в больнице.

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