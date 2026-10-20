Владу Роговенко задержали в США: что известно о деле блогерши

Блогер Влада Роговенко. Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Украинского блогера Владу Роговенко, известную по участию в реалити-шоу "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки", задержали в США 12 октября. В открытых источниках упоминается подозрение в домашнем насилии, однако подробности инцидента пока неизвестны.

Об этом сообщает медиакомпания Broward County Crime Watch, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о задержании Влады Роговенко

По информации компании, Владиславу Колесниченко (именно это имя блогер использует в своем Instagram) задержали в городе Санрайз, штат Флорида, 12 октября 2026 года. В публикации также разместили её фотографию.

Среди указанных в материале пунктов есть touch or strike/battery/domestic viol — формулировка, связанная с подозрением в домашнем насилии. В то же время источник не уточняет, что именно произошло и при каких обстоятельствах задержали женщину.

Также в записи есть отметка "imm fed hld", которая указывает на федеральное иммиграционное содержание под стражей. Причины появления этого статуса в обнародованных материалах не объясняются.

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Что известно о судебном деле

В судебном реестре округа Бровард во Флориде есть дело против Владиславы Колесниченко. Его тип определен как "misdemeanor" — категория менее тяжких правонарушений по законодательству штата.

Статус дела указан как "Active – Unfiled". На данный момент в реестре нет подробностей об обстоятельствах дела или информации о его завершении.

Последний пост Влади Роговенко в Instagram датирован 10 октября. На момент публикации блогер не комментировала информацию о своем возможном задержании.

Информация о задержании и указанные в открытых источниках подозрения сами по себе не свидетельствуют о доказанной вине блогера.

Ранее Новини.LIVE писали, что 16 октября супруга бывшего прокурора Кирилла Яковца Люсия Барская ответила военнослужащему Сергею Иванову на его посты о жизни её семьи за рубежом. Она заявила, что переехала из Украины из-за опасности, и посоветовала военному купить жене украшения Cartier и отвезти её на Бали.

Также Новини.LIVE сообщали, что 1 октября победительница шоу "От пацанки до панянки" Галина Полудневич раскрыла расходы на ремонт приобретенного таунхауса. Только за штукатурку стен и выравнивание углов в доме блогер заплатила 277 тысяч гривен.