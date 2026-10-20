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Головна Новини дня Українську блогерку Владу Роговенко затримали в США

Українську блогерку Владу Роговенко затримали в США

Ua ru
20 жовтня 2026 14:00
Владу Роговенко затримали у США: що відомо про справу блогерки
Блогерка Влада Роговенко. Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Українську блогерку Владу Роговенко, відому за участю в реалітішоу "Топмодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки", затримали у США 12 жовтня. У відкритих джерелах згадується підозра в домашньому насильстві, однак подробиці інциденту наразі невідомі.

Про це повідомляє медіакомпанія Broward County Crime Watch, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання Влади Роговенко

За інформацією компанії, Владиславу Колесніченко (саме це ім’я блогерка використовує у своєму Instagram) затримали в місті Санрайз, штат Флорида, 12 жовтня 2026 року. У публікації також розмістили її фотографію.

Серед зазначених у матеріалі пунктів є touch or strike/battery/domestic viol — формулювання, пов’язане з підозрою в домашньому насильстві. Водночас джерело не уточнює, що саме сталося та за яких обставин затримали жінку.

Також у записі є позначка imm fed hld, яка вказує на федеральне імміграційне утримання. Причини появи цього статусу в оприлюднених матеріалах не пояснюють.

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Що відомо про судову справу

У судовому реєстрі округу Бровард у Флориді є справа проти Владислави Колесніченко. Її тип визначений як misdemeanor — категорія менш тяжких правопорушень за законодавством штату.

Статус справи зазначений як Active – Unfiled. Наразі в реєстрі немає подробиць обставин справи або інформації про її завершення.

Останній допис Влади Роговенко в Instagram датований 10 жовтня. Станом на момент публікації блогерка не коментувала інформацію про своє можливе затримання.

Інформація про затримання та зазначені у відкритих джерелах підозри сама по собі не свідчить про доведення вини блогерки.

Раніше Новини.LIVE писали, що 16 жовтня дружина колишнього прокурора Кирила Яковця Люсія Барська відповіла військовослужбовцю Сергію Іванову на його дописи про життя її родини за кордоном. Вона заявила, що переїхала з України через небезпеку, та порадила військовому купити дружині прикраси Cartier і звозити її на Балі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 1 жовтня переможниця шоу "Від пацанки до панянки" Галина Полудневич розкрила витрати на ремонт придбаного таунхаусу. Лише за штукатурення стін і вирівнювання кутів у будинку блогерка заплатила 277 тисяч гривень.

США блогери підозра затримання Флорида
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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