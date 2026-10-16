Жена экс-прокурора ответила военному на обвинения в том, что ее семья ведет роскошный образ жизни

Жена бывшего прокурора Кирилла Яковца Люсия Барская. Фото: instagram.com/ly_barska

Супруга бывшего прокурора и руководителя общественной организации "Нон-Стоп Украина" Кирилла Яковца, которого обвиняют в медиарейдерстве, ответила на публикации военнослужащего и журналиста Сергея Иванова о своей жизни за границей. Женщина посоветовала защитнику Украины купить своей жене Cartier и отвезти ее на Бали.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что написал Сергей Иванов о Люсии Барской и Кирилле Яковце

Военнослужащий 12 октября опубликовал пост, в котором назвал Яковца уклонистом. По его данным, бывший прокурор живет в Испании, разъезжает по стране на Mercedes GLE Coupe, проживает в апартаментах площадью 170 квадратных метров. Несмотря на такую роскошную жизнь, задекларированные доходы чиновника мизерные: за 2021 год — 27 тысяч гривен от "независимой профессиональной деятельности", за 2023 год — 30 тысяч гривен помощи по программе "єПоддержка", а 2022 год оказался самым тяжелым — доходов не было вообще.

Скриншот сообщения t.me/ivanoise

"Яковец живет исключительно на деньги, полученные от шантажа бизнеса и, очевидно, от российских спецслужб за информационные диверсии против украинского милтек-бизнеса и крупных доноров Сил обороны... Отдыхает, как свидетельствуют соцсети его благоверной инстаграм-левицы Люсии Барской, на Бали..." — написал Иванов.

Также он добавил, что испанские правоохранители вскоре начнут в отношении Яковца расследование по признакам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.

Читайте также:

Что ответила военному Люсия Барская

Женщина заявила, что Иванов сам может полететь на Бали, если захочет, когда закончится война.

"Моей семье пришлось переехать из Украины, потому что нам там было опасно со стороны своих же. Помимо ежедневных обстрелов и ракет, нам сожгли машину, а на моего мужа совершили покушение — слава Богу, я, которая тогда находилась на седьмом месяце беременности, не была с ним рядом", — написала Барская.

Скриншот сообщения instagram.com/ly_barska

По словам блогера, она замазывает лицо своего мужа на фотографиях, чтобы такие, как Сергей Иванов, выкладывали "хотя бы какую-нибудь грязную белье".

"Купи своей жене Cartier и свози ее на Бали", — посоветовала женщина военному.

Скриншот сообщения instagram.com/ly_barska

Также Барская выложила фотографию своего нового маникюра.

"Чтобы тебе вместо службы было что выкладывать в следующий раз — вот мой новый маникюр. Ведь твоя основная задача как военного — вместо защиты нашей страны и ее граждан публиковать адреса женщин и детей", — отметила она, адресуя сообщение Иванову.

Скриншот сообщения instagram.com/ly_barska

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine сообщал, что ОО "Нон-Стоп Украина", основателем которой является Кирилл Яковец, в течение семи месяцев текущего года фигурировала в 800 отдельных судебных разбирательствах. Дела касались около 340 компаний. Фирмы-фигуранты называют деятельность ОО "Нон-Стоп Украина" судебным троллингом и информационным рэкетом.

Также Новини.LIVE писал, что российский певец Grey Wiese и скандальный украинский блогер Игорь Синяк, который имеет паспорт РФ, исполнили песню "Одна калина". На сцену они вышли в эпатажной женской одежде. На исполнение отреагировал автор песни — композитор Руслан Квинта.