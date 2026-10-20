Сотрудники СБУ во время выполнения задания. Иллюстративное фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины зафиксировала преступления представителя оккупационной администрации в Запорожье. По данным следствия, он причастен к организации репрессий против местных религиозных общин. Ему заочно сообщили о подозрении в военных преступлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины во вторник, 20 октября.

Реклама

СБУ заочно сообщила о подозрении доверенному лицу Путина

Фигурантом дела является Артем Шарлай — руководитель "отдела по работе с религиозными организациями" оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области. В 2024 году он стал "доверенным лицом" российского диктатора Путина во временно оккупированном Мелитополе во время президентских выборов в России.

По данным расследования, Шарлай причастен к организации массовых репрессий против местных религиозных общин, которые оказывают сопротивление кремлевскому режиму или не присоединяются к епархиям Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно материалам дела, местный гауляйтер уполномочил Шарлая составлять для ФСБ списки прихожан с проукраинскими взглядами. В дальнейшем оккупанты используют его "отчеты" для проведения рейдов против соответствующих священнослужителей и их прихожан.

Читайте также:

Во время таких облав российские захватчики похищают людей прямо на улицах или из их домов и заключают в оккупационные тюрьмы. Там пострадавших подвергают жестоким пыткам: регулярно избивают и душат, надевая пакеты на головы.

По данным СБУ, таким образом оккупанты пытаются склонить представителей религиозных общин к поддержке рашизма.

В СБУ также установили, что Шарлай поддержал подконтрольные России террористические группировки на востоке Украины ещё в 2014 году. После начала полномасштабной войны он вступил в ряды оккупационной администрации в Мелитополе.

В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили Шарлаю о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Ровно СБУ задержала российского агента, который пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. По данным следствия, к теракту готовился завербованный студент из Киева, который заложил взрывчатку и установил камеру для слежения за военными. Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Новини.LIVE писали, что в Ровенской области 14-летнюю девушку будут судить за убийство 27-летнего военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. По данным следствия, она отравила мужчину смесью алкоголя и наркотического вещества, а затем задушила его во время видеосвязи с куратором. Также несовершеннолетнюю обвиняют в поджоге военного автомобиля в Ровно, за который ей обещали 1000 долларов.