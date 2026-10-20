Працівники СБУ під час виконання завдання. Ілюстративне фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України задокументувала злочини представника окупаційної адміністрації на Запоріжжі. За даними слідства, він причетний до організації репресій проти місцевих релігійних громад. Йому заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України у вівторок, 20 жовтня.

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СБУ заочно повідомила про підозру довіреній особі Путіна

Фігурантом справи є Артем Шарлай — керівник "відділу по роботі з релігійними організаціями" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У 2024 році він став "довіреною особою" російського диктатора Путіна в тимчасово окупованому Мелітополі під час президентських виборів у Росії.

За даними розслідування, Шарлай причетний до організації масових репресій проти місцевих релігійних громад, які чинять спротив кремлівському режиму або не приєднуються до єпархій Російської православної церкви (РПЦ).

За матеріалами справи, місцевий гауляйтер уповноважив Шарлая складати для ФСБ списки парафіян із проукраїнськими поглядами. Надалі окупанти використовують його "звіти" для проведення рейдів проти відповідних священнослужителів та їхніх парафіян.

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Під час таких облав російські загарбники викрадають людей просто на вулицях або з їхніх осель і ув'язнюють в окупаційних тюрмах. Там потерпілих піддають жорстоким тортурам: регулярно б'ють і душать, надягаючи пакети на голови.

За даними СБУ, таким чином окупанти намагаються схилити представників релігійних громад до підтримки рашизму.

У СБУ також встановили, що Шарлай підтримав підконтрольні Росії терористичні угруповання на сході України ще у 2014 році. Після початку повномасштабної війни він вступив до лав окупаційної адміністрації в Мелітополі.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шарлаю про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Рівному СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ. За даними слідства, до теракту готувався завербований студент із Києва, який заклав вибухівку та встановив камеру для стеження за військовими. Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Новини.LIVE також повідомляли, що на Рівненщині 14-річну дівчину судитимуть за вбивство 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, вона отруїла чоловіка сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а потім задушила його під час відеозв’язку з куратором. Також неповнолітню обвинувачують у підпалі військового автомобіля в Рівному, за який їй обіцяли 1000 доларів.