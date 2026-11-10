Виконувач обовʼязків Генерального прокурора Антон Ковальський. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Офіс генерального прокурора розпочав службове розслідування за новими фактами у справі "Карфаген". Йдеться про ймовірну причетність працівників до протиправних схем із вилученим майном.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 10 листопада, передає Новини.LIVE.

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ОГП проводить службове розслідування

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про початок службового розслідування у зв’язку з фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції "Карфаген".

"Підставою стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого у кримінальних провадженнях щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420", — йдеться у повідомленні.

У межах службового розслідування з’ясують, чи зловживали прокурори службовими повноваженнями або статусом задля особистої вигоди, чи намагалися впливати на роботу інших осіб, а також чи вчиняли інші протиправні дії.

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За наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень ОГП.

"Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, після оприлюднення розслідування Bihus.Info про діяльність мережі магазинів U420 фігуранти "Карфаген" обговорювали ймовірність нападу на журналіста Дениса Бігуса. Зокрема, серед запропонованих під час розмови способів залякування згадували обливання кислотою.

Раніше у результаті масштабних спецоперацій правоохоронці викрили учасників злочинної спільноти "Хімпром". За даними Нацполіції, це угруповання безпосередньо пов’язане з мережею магазинів U420.