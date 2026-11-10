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Главная Новости дня Операция Карфаген: ОГП поручил провести проверку в отношении прокуроров

Операция Карфаген: ОГП поручил провести проверку в отношении прокуроров

Ua ru
10 ноября 2026 13:16
Дело Карфаген: ОГП проверит возможную причастность прокуроров к незаконным схемам t.me/pgo_gov_ua
Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Офис генерального прокурора начал служебное расследование по новым фактам по делу "Карфаген". Речь идет о возможной причастности сотрудников к противоправным схемам с изъятым имуществом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник, 10 ноября, передает Новини.LIVE.

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ОГП проводит служебное расследование

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ о начале служебного расследования в связи с фактами, обнародованными в ходе второго этапа операции "Карфаген".

"Основанием послужили материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном содействии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого в рамках уголовных производств по делу о незаконной деятельности колл-центров и сети U420", — говорится в сообщении.

В рамках служебного расследования выяснят, злоупотребляли ли прокуроры служебными полномочиями или статусом в целях личной выгоды, пытались ли они влиять на работу других лиц, а также совершали ли они другие противоправные действия.

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При наличии оснований будут приняты решения в рамках полномочий ГП.

"В то же время начало служебного расследования не означает, что причастность какого-либо лица к правонарушению уже установлена", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, после обнародования расследования Bihus.Info о деятельности сети магазинов U420 фигуранты дела "Карфаген" обсуждали вероятность нападения на журналиста Дениса Бигуса. В частности, среди предложенных в ходе разговора способов запугивания упоминали обливание кислотой.

Ранее в результате масштабных спецопераций правоохранители разоблачили участников преступного сообщества "Химпром". По данным Нацполиции, эта группировка напрямую связана с сетью магазинов U420.

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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