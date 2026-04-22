За U420 стоит Химпром: полиция разоблачила масштабную наркосхему

Правоохранители снимают вывеску U420. Фото: Нацполиция

Правоохранители провели масштабные спецоперации и разоблачили участников преступного сообщества "Химпром". Как выяснила полиция, эта наркогруппировка напрямую связана с магазинами U420, которые стали популярными в Украине и сбывали опасные вещества.

Об этом сообщили в среду, 22 апреля, в Нацполиции.

Разоблачена масштабная схема, связанная с наркоторговлей

Как отмечают в полиции, за "Химпромом" стоит 36-летний гражданин РФ. Именно он является лидером организации и находится в международном розыске с 2019 года. Группировка наладила масштабную разветвленную структуру, которая влияла на различные сферы деятельности государства.

"Внутри сообщества действовало налаженное распределение ролей: одни участники отвечали за изготовление наркотиков, другие — за информационное сопровождение, дискредитацию и давление через медиа на тех, кто препятствовал их противоправной деятельности", — отмечают в полиции.

Полицейский на месте хранения нарковеществ. Фото: Нацполиция

Правоохранителей, которые проводили операцию по разоблачению сообщества, преследовали. В частности, задокументировано более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных участниками "Химпрома" или по их заказу.

Одним из проектов "Химпрома" стал U420. Участники преступной группировки изготавливали и распространяли по Украине продукцию с синтетическими каннабиноидами. Эти вещества представляют угрозу жизни и здоровью, поэтому полиция еще в сентябре 2025-го инициировала меры для ограничения оборота продукции с содержанием таких соединений. В феврале этого года оборот продукции ограничили.

Деньги, которые изъяли у участников схемы. Фото: Нацполиция

В апреле 2026 года было зафиксировано 105 торговых точек U420. Организаторы схемы скрывали реальные доходы с помощью так называемых дропов. Правоохранители провели 281 обыск на территории столицы и в 10 областях. В результате ликвидировали места незаконного производства, фасовки и сбыта продукции. Также изъяли мобильные телефоны, деньги и оборудование.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 75 миллионов гривен. Наложен арест на 416 счетов субъектов хозяйствования задействованных в схеме и заблокированы криптовалюты на сумму почти 1 миллион USDT", — сообщают в полиции.

Правоохранители изымают продукцию. Фото: Нацполиция

Сейчас четырем участникам сообщили о подозрении. Они находятся под стражей. Кроме того, заочно сообщили о подозрении лидеру группировки.

