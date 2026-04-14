В Украине проводят обыски в магазинах с опасной продукцией

Правоохранители проводит обыск. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Правоохранители во вторник, 14 апреля, проводят обыски в сети магазинов U420. Детали обещают обнародовать после завершения процессуальных действий. Ранее журналисты обнародовали расследование относительно магазинов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

Обыски в сети магазинов U420

В Офисе генпрокурора отметили, что следственные действия осуществляют в рамках ряда уголовных производств, которые открыты по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями УК Украины:

создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями — наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества;

участие в преступной организации — наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества;

Правоохранитель в магазине. Фото: Офис генерального прокурора

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 308-310, 312, 314, 315, 317 настоящего Кодекса, или с привлечением несовершеннолетнего, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан, или сбыт или передача этих веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупных размерах или особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, а также действия, предусмотренные частями первой или второй статьи, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или в отношении малолетнего — наказываются лишением свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества);

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере — наказываются лишением свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Обыски в магазинах U420. Фото: Офис генерального прокурора

"Документирование деятельности указанной сети продолжается с декабря 2025 года", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Недавно журналисты Bihus.Info провели расследование относительно функционирования магазинов U420. В результатах лабораторного анализа говорится, что они продавали особо опасное вещество под видом "сувениров". Речь идет о психотропном веществе, оборот которого запрещен — синтетическом каннабиноиде.

Читайте также:

Первые магазины появились в Киеве еще весной прошлого года. Впоследствии их зафиксировали в Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

U420 позиционируют себя как заведения для тех, кто "ценит качественную продукцию из легализованного каннабиса".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, правоохранители ликвидировали масштабную сеть по изготовлению наркотиков, которая действовала по всей территории Украины. Всего было проведено более 50 обысков.

Ранее стало известно, что четыре жителя Ивано-Франковской области организовали масштабный наркобизнес с полным циклом изготовления и сбыта запрещенных веществ. За незаконные действия их будут судить.