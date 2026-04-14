В Україні проводять обшуки у магазинах з небезпечною продукцією

Правоохоронці проводить обшук.

Правоохоронці у вівторок, 14 квітня, проводять обшуки в мережі магазинів U420. Деталі обіцяють оприлюднити після завершення процесуальних дій. Раніше журналісти оприлюднили розслідування щодо магазинів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Обшуки в мережі магазинів U420

В Офісі генпрокурора зазначили, що слідчі дії здійснюють у рамках низки кримінальних проваджень, які відкриті за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених декількома статтями КК України:

створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами — караються позбавленням волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна;

участь у злочинній організації — карається позбавленням волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна;

Правоохоронець у магазині.

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, а також дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього — караються позбавленням волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі — караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обшуки у магазинах U420.

"Документування діяльності вказаної мережі триває з грудня 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нещодавно журналісти Bihus.Info провели розслідування щодо функціонування магазинів U420. У результатах лабораторного аналізу йдеться, що вони продавали особливо небезпечну речовину під виглядом "сувенірів". Йдеться про психотропну речовину, обіг якої заборонено — синтетичний канабіноїд.

Читайте також:

Перші магазини зʼявилися у Києві ще весною минулого року. Згодом їх зафіксували у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

U420 позиціонують себе як заклади для тих, хто "цінує якісну продукцію з легалізованого канабісу".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, правоохоронці ліквідували масштабну мережу з виготовлення наркотиків, яка діяла по всій території України. Загалом було проведено понад 50 обшуків.

Раніше стало відомо, що чотири мешканці Івано-Франківщини організували масштабний наркобізнес з повним циклом виготовлення та збуту заборонених речовин. За незаконні дії їх судитимуть.