На Прикарпатті затримали банду з рекордною партією 165 кг амфетаміну

Затримання підозрюваних фігурантів. Фото: Прокуратура України

Чотирьох мешканців Івано-Франківщини судитимуть за організацію масштабного наркобізнесу з повним циклом виготовлення та збуту заборонених речовин через поштові відділення. Наймолодшому учаснику схеми ще не виповнилося 18 років, тоді як у гаражі найстаршого спільника, окрім наркотиків, зберігався склад зброї.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Чотирьох мешканців Прикарпаття підозрюють у виробництві психотропів

Правоохоронці Івано-Франківщини припинили діяльність нарколабораторії, масштаби роботи якої стали рекордними в історії області. До складу злочинної групи входило четверо місцевих жителів: двоє 18-річних юнаків, один неповнолітній та їхній 37-річний спільник.

Розфасовані заборонені речовини, які виявили під час обшуків. Фото: ОГП

Зловмисники побудували замкнену систему наркобізнесу від синтезу психотропів у власній лабораторії до фасування та відправлення готового товару клієнтам через популярні сервіси поштового зв'язку.

Що виявили правоохоронці під час обшуків. Фото: ОГП

Спецоперація із затримання була здійснена з 24 одночасними обшуками у різних локаціях. Під час слідчих дій було вилучено понад 165 кілограмів амфетаміну, партію канабісу та 99 таблеток "екстазі". Окрім самих наркотиків, силовики знайшли лабораторне обладнання, записи "чорної бухгалтерії", банківські картки, мобільні телефони та значну суму готівки — у перерахунку на гривні вилучені кошти становлять близько 1,5 мільйона.

Засоби, якими виготовлювали психотропні речовини. Фото: ОГП

Також правоохоронці обшукали гараж, що належить 37-річному учаснику схеми. Там, окрім психотропів, зберігався серйозний військовий арсенал. Поліцейські вилучили дві одиниці автоматичної зброї, три пістолети, помпову рушницю, бойові гранати із запалами та велику кількість набоїв різного калібру.

Наразі прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжних заходів. Для трьох повнолітніх підозрюваних вимагають тримання під вартою без можливості внесення застави, а для неповнолітнього учасника групи — цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі деталі діяльності лабораторії та можливих додаткових спільників.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли про масштабну операцію правоохоронців з України, Польщі та Молдови під назвою "Рубікон". У рамках операції провели 506 обшуків, де виявили 34 нарколабораторії та канали передачі заборонених речовин.

А на початку 2026 року в Одеській області викрили роботу каналу наркотрафіку. У ній були залучені українці, вірмени, чехи та німці. Зокрема, вони організували передачу кокаїну через порти Одещини й не тільки.