На Закарпатті росіянка торгувала речовинами біля школи — отримала вирок суду

Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Строк за ґратами отримала жінка, уродженка РФ, яка на Закарпатті у Мукачеві займалась продажем наркотичних речовин. Робила вона це прямо біля школи.

Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці задокументували, що вона продавала психотропні речовини, а саме метамфетамін. Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці задокументували п’ять фактів продажу нею метамфетаміну місцевим наркозалежним особам.

Під час проведення обшуків у засудженої вилучили:

залишки метамфетаміну;

ваги для фасування наркотиків;

готівку.

Крім цього, правоохоронці знайшли зошит, у якому жінка законспектувала рецепт виготовлення метадону в домашніх умовах.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у збуті психотропних речовин, кваліфікувавши її дії за відповідною частиною статті 307 Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Раніше ми інформували, що на Закарпатті суд виніс вирок мешканцю Мукачева за збут метамфетаміну. Чоловіка визнали винним у низці злочинів, включаючи наркоторгівлю та крадіжку в умовах воєнного стану.

А у Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.