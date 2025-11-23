Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Мукачеві судили уродженку РФ — продавала "речовини" біля школи

У Мукачеві судили уродженку РФ — продавала "речовини" біля школи

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 00:33
Оновлено: 21:50
На Закарпатті росіянка торгувала речовинами біля школи — отримала вирок суду
Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Строк за ґратами отримала жінка, уродженка РФ, яка на Закарпатті у Мукачеві займалась продажем наркотичних речовин. Робила вона це прямо біля школи.

Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Правоохоронці задокументували, що вона продавала психотропні речовини, а саме метамфетамін. Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці задокументували п’ять фактів продажу нею метамфетаміну місцевим наркозалежним особам.

Під час проведення обшуків у засудженої вилучили:

  • залишки метамфетаміну;
  • ваги для фасування наркотиків;
  • готівку.

Крім цього, правоохоронці знайшли зошит, у якому жінка законспектувала рецепт виготовлення метадону в домашніх умовах.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у збуті психотропних речовин, кваліфікувавши її дії за відповідною частиною статті 307 Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Раніше ми інформували, що на Закарпатті суд виніс вирок мешканцю Мукачева за збут метамфетаміну. Чоловіка визнали винним у низці злочинів, включаючи наркоторгівлю та крадіжку в умовах воєнного стану.

А у Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.

суд наркотики наркоторгівля Закарпаття Мукачево судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації