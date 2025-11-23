На Закарпатті росіянка торгувала речовинами біля школи — отримала вирок суду

У Мукачеві судили уродженку РФ — продавала "речовини" біля школи
Строк за ґратами отримала жінка, уродженка РФ, яка на Закарпатті у Мукачеві займалась продажем наркотичних речовин. Робила вона це прямо біля школи.
Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура.
Деталі справи
Правоохоронці задокументували, що вона продавала психотропні речовини, а саме метамфетамін. Згідно з матеріалами слідства, правоохоронці задокументували п’ять фактів продажу нею метамфетаміну місцевим наркозалежним особам.
Під час проведення обшуків у засудженої вилучили:
- залишки метамфетаміну;
- ваги для фасування наркотиків;
- готівку.
Крім цього, правоохоронці знайшли зошит, у якому жінка законспектувала рецепт виготовлення метадону в домашніх умовах.
Вирок суду
Суд визнав жінку винною у збуті психотропних речовин, кваліфікувавши її дії за відповідною частиною статті 307 Кримінального кодексу України. Їй призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.
