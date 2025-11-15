Відео
Україна
На Закарпатті судили мукачівця — торгував забороненими речовинами

На Закарпатті судили мукачівця — торгував забороненими речовинами

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 00:33
Оновлено: 19:46
Мешканець Закарпаття вирішив торгувати метамфетаміном — який вирок отримав від суду
Наркотики, які продавав чоловік. Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті суд виніс вирок мешканцю Мукачева за збут метамфетаміну на території міста. Чоловіка визнали винним у низці злочинів, включаючи наркоторгівлю та крадіжку в умовах воєнного стану.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами слідства, мукачівець регулярно збував метамфетамін місцевим мешканцям. Правоохоронці затримали його у червні 2025 року у під’їзді багатоповерхівки відразу після чергової продажі заборонених речовин.

При обшуку, у затриманого вилучили кілька згортків із метамфетаміном та близько 60 рослин конопель, які він вирощував вдома.

Крім того, за інформацією слідства, чоловіка також підозрювали у крадіжці велосипеда з одного з приватних будинків.

Вирок суду

На підставі зібраних доказів суд визнав мукачівця винним за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 2 ст. 307 КК України (повторна наркоторгівля); 
  • ч. 2 ст. 310 КК України (незаконне вирощування конопель);
  • ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 6 років та 1 місяця позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджений продовжить утримуватися під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області прикордонники викрили жінку, яка намагалась провезти в Україні наркотики. Їх загальна вартість становила 42 мільйони гривень.

А на Одещині викрили чоловіка, який виростив та зберігав понад 55 кілограмів канабісу. Йому оголосили підозру.

суд наркотики Закарпаття Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
