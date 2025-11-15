Житель Закарпатья решил торговать метамфетамином — какой приговор получил от суда

Наркотики, которые продавал мужчина. Фото: Закарпатская областная прокуратура

На Закарпатье суд вынес приговор 25-летнему жителю Мукачево за сбыт метамфетамина на территории города. Мужчину признали виновным в ряде преступлений, включая наркоторговлю и кражу в условиях военного положения.

Об этом сообщили на сайте Закарпатской областной прокуратуры.

Детали дела

По материалам следствия, мукачевец регулярно сбывал метамфетамин местным жителям. Правоохранители задержали его в июне 2025 года в подъезде многоэтажки сразу после очередной продажи запрещенных веществ.

При обыске, у задержанного изъяли несколько свертков с метамфетамином и около 60 растений конопли, которые он выращивал дома.

Кроме того, по информации следствия, мужчину также подозревали в краже велосипеда из одного из частных домов.

Приговор суда

На основании собранных доказательств суд признал мукачевца виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 2 ст. 307 УК Украины (повторная наркоторговля);

ч. 2 ст. 310 УК Украины (незаконное выращивание конопли);

ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения).

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный продолжит содержаться под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.

А в Одесской области разоблачили мужчину, который вырастил и хранил более 55 килограммов каннабиса. Ему объявили подозрение.