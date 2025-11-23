На Закарпатье россиянка торговала веществами возле школы — получила приговор суда

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Срок за решеткой получила женщина, уроженка РФ, которая на Закарпатье в Мукачево занималась продажей наркотических веществ. Делала она это прямо возле школы.

Об этом информирует Закарпатская областная прокуратура.

Детали дела

Правоохранители задокументировали, что она продавала психотропные вещества, а именно метамфетамин. Согласно материалам следствия, правоохранители задокументировали пять фактов продажи ею метамфетамина местным наркозависимым лицам.

Во время проведения обысков у осужденной изъяли:

остатки метамфетамина;

весы для фасовки наркотиков;

наличные деньги.

Кроме этого, правоохранители нашли тетрадь, в которой женщина законспектировала рецепт изготовления метадона в домашних условиях.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в сбыте психотропных веществ, квалифицировав ее действия по соответствующей части статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

