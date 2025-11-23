На Закарпатье россиянка торговала веществами возле школы — получила приговор суда

В Мукачево судили уроженку РФ — продавала "вещества" возле школы
Срок за решеткой получила женщина, уроженка РФ, которая на Закарпатье в Мукачево занималась продажей наркотических веществ. Делала она это прямо возле школы.
Об этом информирует Закарпатская областная прокуратура.
Детали дела
Правоохранители задокументировали, что она продавала психотропные вещества, а именно метамфетамин. Согласно материалам следствия, правоохранители задокументировали пять фактов продажи ею метамфетамина местным наркозависимым лицам.
Во время проведения обысков у осужденной изъяли:
- остатки метамфетамина;
- весы для фасовки наркотиков;
- наличные деньги.
Кроме этого, правоохранители нашли тетрадь, в которой женщина законспектировала рецепт изготовления метадона в домашних условиях.
Приговор суда
Суд признал женщину виновной в сбыте психотропных веществ, квалифицировав ее действия по соответствующей части статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Ранее мы информировали, что на Закарпатье суд вынес приговор жителю Мукачево за сбыт метамфетамина. Мужчину признали виновным в ряде преступлений, включая наркоторговлю и кражу в условиях военного положения.
А во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.
