Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Мукачево судили уроженку РФ — продавала "вещества" возле школы

В Мукачево судили уроженку РФ — продавала "вещества" возле школы

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 00:33
обновлено: 21:50
На Закарпатье россиянка торговала веществами возле школы — получила приговор суда
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Срок за решеткой получила женщина, уроженка РФ, которая на Закарпатье в Мукачево занималась продажей наркотических веществ. Делала она это прямо возле школы.

Об этом информирует Закарпатская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Правоохранители задокументировали, что она продавала психотропные вещества, а именно метамфетамин. Согласно материалам следствия, правоохранители задокументировали пять фактов продажи ею метамфетамина местным наркозависимым лицам.

Во время проведения обысков у осужденной изъяли:

  • остатки метамфетамина;
  • весы для фасовки наркотиков;
  • наличные деньги.

Кроме этого, правоохранители нашли тетрадь, в которой женщина законспектировала рецепт изготовления метадона в домашних условиях.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в сбыте психотропных веществ, квалифицировав ее действия по соответствующей части статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее мы информировали, что на Закарпатье суд вынес приговор жителю Мукачево за сбыт метамфетамина. Мужчину признали виновным в ряде преступлений, включая наркоторговлю и кражу в условиях военного положения.

А во Львовской области пограничники разоблачили женщину, которая пыталась провезти в Украину наркотики. Их общая стоимость составляла 42 миллиона гривен.

суд наркотики наркоторговля Закарпатье Мукачево судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации