На Прикарпатье задержали банду с рекордной партией 165 кг амфетамина

Задержание подозреваемых фигурантов.

Четырех жителей Ивано-Франковской области будут судить за организацию масштабного наркобизнеса с полным циклом изготовления и сбыта запрещенных веществ через почтовые отделения. Самому младшему участнику схемы еще не исполнилось 18 лет, тогда как в гараже старшего сообщника, кроме наркотиков, хранился склад оружия.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Четырех жителей Прикарпатья подозревают в производстве психотропов

Правоохранители Ивано-Франковской области прекратили деятельность нарколаборатории, масштабы работы которой стали рекордными в истории области. В состав преступной группы входило четверо местных жителей: двое 18-летних юношей, один несовершеннолетний и их 37-летний сообщник.

Расфасованные запрещенные вещества, которые обнаружили во время обысков.

Злоумышленники построили замкнутую систему наркобизнеса от синтеза психотропов в собственной лаборатории до фасовки и отправки готового товара клиентам через популярные сервисы почтовой связи.

Что обнаружили правоохранители во время обысков.

Спецоперация по задержанию была осуществлена с 24 одновременными обысками в разных локациях. Во время следственных действий было изъято более 165 килограммов амфетамина, партия каннабиса и 99 таблеток "экстази". Кроме самих наркотиков, силовики нашли лабораторное оборудование, записи "черной бухгалтерии", банковские карты, мобильные телефоны и значительную сумму наличных — в пересчете на гривны изъятые средства составляют около 1,5 миллиона.

Средства, которыми изготавливали психотропные вещества.

Также правоохранители обыскали гараж, принадлежащий 37-летнему участнику схемы. Там, кроме психотропов, хранился серьезный военный арсенал. Полицейские изъяли две единицы автоматического оружия, три пистолета, помповое ружье, боевые гранаты с запалами и большое количество патронов различного калибра.

Сейчас прокуратура подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Для трех совершеннолетних подозреваемых требуют содержания под стражей без возможности внесения залога, а для несовершеннолетнего участника группы — круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали деятельности лаборатории и возможных дополнительных сообщников.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали о масштабной операции правоохранителей из Украины, Польши и Молдовы под названием "Рубикон". В рамках операции провели 506 обысков, где обнаружили 34 нарколаборатории и каналы передачи запрещенных веществ.

А в начале 2026 года в Одесской области разоблачили работу канала наркотрафика. В ней были привлечены украинцы, армяне, чехи и немцы. В частности, они организовали передачу кокаина через порты Одесской области и не только.