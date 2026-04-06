В Україні викрили наркогрупу, що виробляла мільйони доз наркотиків

Слідчі дії. Фото: Нацполіція України

Правоохоронні органи ліквідували масштабну мережу з виготовлення та збуту синтетичних наркотиків, яка діяла по всій країні та мала прибуток у сотні мільйонів гривень. У результаті було проведено понад 50 обшуків, під час яких поліція конфіскувала сотні кілограмів метадону та екстракту опію.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Нацполіцію України.

Центром злочинної індустрії виявилося колишнє сільськогосподарське підприємство площею 300 квадратних метрів. Зловмисники ретельно замаскували цехи, де виробляли метадон, амфетамін та метамфетамін, під звичайну ферму.

У трьох ізольованих приміщеннях працював конвеєр: від хімічного синтезу до фасування готового товару для масового збуту.

Поліцейські конфіскували близько 200 кілограмів метадону та понад 120 кілограмів екстракту опію. Крім того, на базі зберігалося 20 тонн прекурсорів, десятки кілограмів макової соломи та канабісу.

За оцінками слідства, такої кількості сировини вистачило б для виготовлення понад 2 мільйонів доз наркотиків. Ринкова вартість усього вилученого "товару" сягає позначки у 700 мільйонів гривень.

Слідчі дії та робота криміналістів. Фото: Нацполіція України

Обшуки та виявлені наркотики. Фото: Нацполіція України

Окрім лабораторного устаткування, під арешт потрапили активи групи вартістю понад 5 мільйонів гривень, зокрема шість автомобілів та значні кошти в іноземній і національній валютах: близько 45 тисяч доларів, понад 11 тисяч євро та 200 тисяч гривень. До спецоперації залучили не лише детективів та аналітиків, а й бійців КОРДу, РПОП та співробітників СБУ Києва.

Нарколабораторія на території колишнього агропідприємства. Фото: Нацполіція України

Наразі 12 особам офіційно оголосили підозри. Більшості фігурантів інкримінують незаконне виробництво та збут наркотиків в особливо великих розмірах, а одному учаснику — організацію місця для виготовлення заборонених речовин.

Дослідження виявлених зразків. Фото: Нацполіція України

Наразі десятеро підозрюваних перебувають під вартою. Якщо провину доведуть у суді, найближчі 12 років вони проведуть за ґратами. Слідчі дії за процесуального керівництва обласної прокуратури тривають.

